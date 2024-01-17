شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
يمكن أن تكون الإصابة بـ قشرة الرأس مزعجة للغاية، مما يؤثر على ثقتك بنفسك ومظهرك العام، لكن هناك بعض النصائح و العلاجات المنزلية التي تساهم في التخلص من قشرة الرأس.
قدم موقع boldsky بعض العلاجات المنزلية البسيطة والفعالة للتخلص من قشرة الرأس إلى الأبد، لا حاجة لعلاجات باهظة الثمن - فقط قم بمداهمة خزائن مطبخك وقل مرحبًا بجبهة نظيفة.
طرق معالجة قشرة الرأس في المنزل
-خل التفاح (ACV) قم بخلط أجزاء متساوية من خل التفاح والماء، ضعي المحلول على جبهتك باستخدام كرة قطنية، اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء، تساعد خصائص خل التفاح المضادة للفطريات على القضاء على الخميرة المسببة للقشرة.
-الألوة فيرا استخراج هلام الصبار الطازج من ورقة، ضعي الجل مباشرة على جبهتك وقم بالتدليك بلطف، اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه، الصبار يهدئ فروة الرأس ويقلل من التقشر.
-زيت شجرة الشاي قم بتخفيف بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل (مثل زيت جوز الهند)، ضعي الخليط على جبينك ودلكي بخفة، اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه، يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات.
-مقشر صودا الخبز اصنعي عجينة عن طريق خلط صودا الخبز مع الماء، قشري جبهتك بلطف باستخدام المعجون باستخدام حركات دائرية، شطف بعد 5-10 دقائق، تساعد صودا الخبز على إزالة خلايا الجلد الميتة وتوازن درجة حموضة الجلد.
-الزبادي ضعي الزبادي العادي على جبهتك، أتركيه لمدة 20 دقيقة، شطف مع الماء الفاتر، تعمل البروبيوتيك الموجودة في الزبادي على تعزيز فروة الرأس الصحية وتقليل القشرة.
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