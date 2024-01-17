شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مركبات تطير في الهواء وأخرى تتلف بسبب مطب صناعي بجازان والان مع التفاصيل

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