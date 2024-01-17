تراند اليوم : ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة طماطم يوميا؟.. تقي من الإصابة بهذه الحالة القاتلة!

صحيفة الخليج 365: توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة علمية تجعلك لا تستغني عن تناول الطماطم فهو يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووفق ما أوردته صحيفة "الصن" البريطانية، وجد العلماء أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة يوميا يقلل من فرص إصابة شخص ما بالحالة القاتلة بنسبة تصل إلى 36 بالمئة.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

ووثق الباحثون في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية: "أن استهلاك الطماطم، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على الطماطم، مفيد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته".

وتحتوي الطماطم الطازجة متوسطة الحجم على حوالي 290 ملليغرام من البوتاسيوم و4 ملليغرام من الليكوبين، بينما يحتوي وعاء حساء الطماطم على حوالي 25 ملليغرام من اللايكوبين و280 ملليغرام من البوتاسيوم، بناء على تقديرات وزارة الزراعة الأميركية، وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالليكوبين والبوتاسيوم البطيخ والمشمش والتوت البري والموز والبطاطا الحلوة والفطر.