تراند اليوم : بالأسماء .. الكويت : صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تتكون من 13 وزيراً

صحيفة الخليج 365: أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وفيما يلي نص المرسوم :

"بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعيّن كل من:

1- فهد يوسف سعود الصباح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية بالوكالة.

2- د.عماد محمد عبدالعزيز العتيقي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.

3- عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة.

4- د.أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة.

5- فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة.

6- د.أنور علي عبدالله المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7- د.سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

8- داود سليمان عبدالرسول معرفي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير دولة لشؤون الشباب، ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

9- د.عادل محمد عبدالله العدواني وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

10- عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيرًا للتجارة والصناعة.

11- عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرًا للخارجية.

12- فيصل سعيد نافل الغريب وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

13- د.نورة محمد خالد المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح، صدر بقصر السيف في 5 رجب 1445هـ الموافق 17 يناير 2024م.