أصدر مجلس الوزراء أمس قرارًا يقضي بزيادة عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقًا لتنظيمها، ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة.
وبحسب القرار، سيكون عدد أيام العطل لكل من العيدين بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل.
وتشمل الجهات المشمولة بالقرار الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج الحكومية، وما في حكمها، وهي جهات ممارساتها تتواءم مع المعمول به في سوق العمل.
وسيبدأ تطبيق القرار من تاريخ صدوره، أي أن عطلتَي عيدَي الفطر والأضحى القادمتَين ستكونان أولى حالات التطبيق.
وبحسب مختصين، لن ينطبق القرار على الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية، كما لن ينطبق على العامل المتعاقد الخاضع لنظام العمل في الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه تعديل عُطَل الأعياد في الجهات الحكومية يبدأ من هذا الموعد.. والكشف عن الجهات المشمولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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