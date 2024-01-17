تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الصناعة يكشف أسباب رفع أسعار اللقيم في السعودية

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أسباب رفع أسعار اللقيم في السعودية.

وقال الخريف، خلال لقاء مع قناة العربية:"قرار رفع أسعار اللقيم جزء من برنامج تعديل منظومة أسعار الطاقة، وما حدث منذ بداية العام هو شقين أحدهما متعلق برفع الكفاءة في القطاعات التي تستخدم الوقود السائل، وتحدثنا سابقا عن إزاحة الوقود السائل لتمكين الصناعة من رفع الكفاءة، واستبداله بالغاز، لأن الوقود السائل أقل مصادر الطاقة كفاءة وأضراره البيئية كبيرة ".

وأضاف " الشق الثاني الذي يتعلق بأسعار اللقيم أنه رغم الارتفاعات عالميا إلا أن انخفاض التكلفة يمثل إحدى الميزات التنافسية في المملكة، والأسعار درست بعناية وتسمح للمستثمرين بالمنافسة عالمياً، وبناء قدرات جديدة، وسيكون هناك برنامج لتحفيز الصناعات التحويلية".