تراند اليوم : من أصول إيرانية.. شاهد: برلمانية نيوزيلندية تسرق حقيبة من داخل متجر في أوكلاند

صحيفة الخليج 365: نشرت صحيفة نيوزيلندا هيرالد ، مقطع فيديو وثق لحظة قيام نائبة "لاجئة" في نيوزيلندا، بسرقة حقيبة يد من متجر في أوكلاند.

وذكرت وسائل إعلام، أن النائبة غولريز كهرمان اتهمت بالسرقة مرتين في متجر سكوتيز في أوكلاند، ومتجر آخر في ولنغتون في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن النائبة هي محامية حقوقية إيرانية المولد تلقت تعليمها في أكسفورد، وطلبت اللجوء في نيوزيلندا بعد الحرب الإيرانية-العراقية. وأصبحت أول لاجئة يتم انتخابها لعضوية البرلمان النيوزيلندي عام 2017.

وبعد انتشار الفيديو، استقالت كهرمان، وقالت إن "الضغوط المتعلقة بعملي دفعتني إلى التصرف بطرق مخالفة تماماً لطباعي".