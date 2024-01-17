شكرا لقرائتكم خالد الفالح: التبادل التجاري تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عامًا الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن موقع السعودية الجغرافي يجعلها محورًا للتجارة العالمية، مضيفًا أن الأدوات المالية والتمويلية تساعدهم على تعزيز نمو الاقتصاد.

التبادل التجاري مع الخليج

وأضاف الفالح، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس السويسرية، إن التبادل التجاري الداخلي تضاعف مع دول الخليج خلال الـ 20 عامًا الماضية بفضل التكامل.

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وأضاف “سيزداد التبادل التجاري في القطاعات غير النفطية، والمملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في دول الخليج من خلال التكامل مع اقتصادياتها”.