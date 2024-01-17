شكرا لمتابعة خبر عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارِضة مع مشروع استكمال الطريق الدائري الثالث بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم الأربعاء عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارِضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث.

وأوضحت الهيئة أن العقارات التى سيتم نزع ملكيتها على تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام.

وأفادت الهيئة أن المستندات المطلوبة هي (نسخة من صك الملكية الالكتروني، نسخة من الهوية الوطنية مدونا عليها وسيلة التواصل ورقم العقار، وكالة شرعية سارية المفعول في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل).