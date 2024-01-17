تراند اليوم : هل مرور الممارس الصحي بالزي الرسمي لشراء قهوته قبل ذهابه إلى العمل يعد مخالفة؟ .. بالفيديو "مسؤول"يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف عبد المحسن العتيبي مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن مرور الممارس الصحي بالزي الرسمي لشراء قهوته قبل ذهابه إلى العمل يعد مخالفة.

وقال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: "الممارس الصحي ملتزم أخلاقيا ببذل العناية الفائقة للمرضى ولأفراد المجتمع، ونتفق جميعا أن زي العمل في القطاع الصحي من الأفضل صحيا أن يبقى في مكان العمل ولا نرتديه ونذهب إلى أماكن عامة، لأن ذلك يكون له أبعاد أخرى مثل انتقال العدوى".

وأشار إلى أن هناك استثناءات في حالات الضرورة، وهذه الحالة لا ينطبق عليها حالات الضرورة.