تراند اليوم : بالصور... تفاصيل لقاء النائب العام بمنسوبي النيابة والمستفيدين منها في عسير

صحيفة الخليج 365: تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النيابة العامة بمنطقة عسير اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024م.

وأكد معاليه على ضرورة تجويد العمل القضائي النيابي، وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، خاصة قضايا الموقوفين منهم مشدداً على سرعة إنجازها وفقاً للنظام، ومنوهاً بأهمية العناية بالطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهاءها وفق المدد المحددة نظاماً، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنهاء قضاياهم وفق التعاون المستمر مع كافة القطاعات الأمنية والعدلية.

والتقى بعدد من المستفيدين واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.