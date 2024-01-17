اخبار السعوديه

السعودية في دافوس.. تفاصيل لقاءات "الجبير" مع مسؤولين أوروبيين

0 نشر
وس - دافوس 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن في دافوس.. تفاصيل لقاءات "الجبير" مع مسؤولين أوروبيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية النرويج - واس
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية النرويج - واس

وزير خارجية النرويج

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عضو مجلس النواب الألماني - واس
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عضو مجلس النواب الألماني - واس

عضو مجلس النواب الألماني

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، عضو مجلس النواب الألماني أومدي نوريبور، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا