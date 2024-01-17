شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية في دافوس.. تفاصيل لقاءات "الجبير" مع مسؤولين أوروبيين والان نبدء بالتفاصيل

وزير خارجية النرويج

عضو مجلس النواب الألماني

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، روبيرت فيكو رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، عضو مجلس النواب الألماني أومدي نوريبور، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.