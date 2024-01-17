ضبط مواطن لدخوله منطقة محظورة والشروع في الصيد بمحمية الملك سلمان الملكية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي دخول منطقة الطبيق المحظور دخولها دون تصريح والشروع في الصيد بمحمية الملك سلمان الملكية، حيث ضبط بحوزته بندقية رش (شوزن)، ذخيرة عدد (29) ، ومنظارين.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) (100,000)، وعقوبة الصيد دون تصريح غرامة (10,000)، وعقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح غرامة (5000). وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.