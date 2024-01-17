شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب مفقود بالأرض.. وتحدد حجمه وارتفاعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت الوكالة الدولية الأميركية "ناسا" عن موعد اصطدام كويكب مفقود بالأرض.

صخرة فضائية

وقالت، تم رصد الصخرة الفضائية التي أطلق عليها اسم 2007 FT3 لمدة تزيد قليلا عن يوم واحد قبل 16 عاما، قبل أن تصبح باهتة للغاية وتختفي.

كويكب مفقود

وتابعت، أُطلق على الكويكب رسميا اسم "الكويكب المفقود"، وقد تمت ملاحظته لفترة كافية حتى يتمكن العلماء من تحديد مداره وأي نقاط محتملة يمكن أن يضرب بها كوكبنا.

تأثير محتمل

وأضافت، كما حدد مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض نحو 89 تأثيرا محتملا، بدءا من 3 أكتوبر 2024 إلى 4 أكتوبر 2119، واحتمال اصطدام 2007 FT3 بنا تبلغ نحو 1 في 11.5 مليون.وفق ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وزن الكويكب

وأكملت، على الرغم من أن وزن الكويكب البالغ 54 مليون طن وارتفاعه المقدر 1030 قدما (314 مترا) يجعله يبدو مخيفا، إلا أنه صغير الحجم بالمقاييس الكونية.

تهديدات

من جانبه، قال متحدث باسم وكالة ناسا لصحيفة Standard: "لا توجد تهديدات معروفة لتأثير الكويكبات على الأرض في أي وقت في القرن المقبل".

وتابع: "علماء الكواكب يحددون اقتراب الكويكبات التي تأتي ضمن مسافة 30 مليون ميل (نحو 45 مليون كم) من مدار الأرض على أنها اقترابات وثيقة، وكلما كان الكويكب أكبر، كان من الأسهل على خبراء الدفاع الكوكبي العثور عليه، ما يعني أن مداراته حول الشمس عادة ما تكون معروفة ومفهومة جدا لسنوات أو حتى لعقود".