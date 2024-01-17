شكرا لمتابعة خبر عن هل مرور الممارس الصحي بالزي الرسمي لشراء قهوته مخالفة .. مختص يجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة عبد المحسن العتيبي، على سؤال ما إن كان مرور الممارس الصحي بالزي الرسمي لشراء قهوته قبل ذهابه إلى العمل يعد مخالفة.

وقال العتيبي: “في حالات الضرورة توجد استثناءت وما ذكرته هذا ليس ضرورة زي العمل من الأفضل أن يبقى في هذا المكان ولا يتم التنقل به في الخارج لأنه له أبعاد أخرى مثل انتقال العدوى وغيرها، وهي مخالفة في هذه الحالة “.

وبخصوص الظهور بالزي الصحي في مواقع التواصل، قال: الظهور بالزي الصحي في مواقع التواصل يحكمه الهدف من الظهور بالزي .

وأكد أن الوزارة لديها فرق لقياس مدى التزام الممارسيين الصحيين بضوابط الزي الرسمي داخل المؤسسة الصحية وعملية ضبط المخالفين خارج المؤسسة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة.

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