جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي تستقبل أكثر من 360 عملا خلال فترة الترشيح

استقبلت أمانة جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي ما يربو على 350 عملاً متميزًا خلال فترة الترشيح للجائزة في دورتها السادسة، لتنتقل إلى مراحل التقييم والتحكيم للأعمال المتنافسة على نيل الجائزة في مجالاتها الستة، التي تميزت لهذا العام بمواضيع تتواءم مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وكانت الجائزة قد فتحت باب الترشيح للأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات، والمؤسسات العلمية والثقافية، في أكتوبر من العام 2023م، من خلال التقدّم على أي من مجالات فروع الجائزة النظرية، والتطبيقية، التي تضمنت في هذا العام مجال العلوم الصحية، ومجال العلوم الطبيعية، ومجال الدراسات الإنسانية، ومجال المشاريع الاقتصادية، ومجال الأعمال الاجتماعية، ومجال الأعمال الفنية.

يُذكر أنَّ جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي، هي أول جائزة تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية في المملكة، وتسليط الضوء عليها، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية الشاملة المستدامة، حيث تُقدَم الجائزة من قبل الجامعة بشكل سنوي، ويخضع تقييم الأعمال فيها لعدد من المعايير الأساسية، وهي: الابتكار، والتأثير، والإلهام.