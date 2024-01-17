اخبار السعوديه

جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي تستقبل أكثر من 360 عملا خلال فترة الترشيح

0 نشر
0 تبليغ

استقبلت أمانة جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميُّز النسائي ما يربو على 350 عملاً متميزًا خلال فترة الترشيح للجائزة في دورتها السادسة، لتنتقل إلى مراحل التقييم والتحكيم للأعمال المتنافسة على نيل الجائزة في مجالاتها الستة، التي تميزت لهذا العام بمواضيع تتواءم مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وكانت الجائزة قد فتحت باب الترشيح للأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات، والمؤسسات العلمية والثقافية، في أكتوبر من العام 2023م، من خلال التقدّم على أي من مجالات فروع الجائزة النظرية، والتطبيقية، التي تضمنت في هذا العام مجال العلوم الصحية، ومجال العلوم الطبيعية، ومجال الدراسات الإنسانية، ومجال المشاريع الاقتصادية، ومجال الأعمال الاجتماعية، ومجال الأعمال الفنية.

يُذكر أنَّ جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي، هي أول جائزة تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة في المملكة، وتسليط الضوء عليها، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية الشاملة المستدامة، حيث تُقدَم الجائزة من قبل الجامعة بشكل سنوي، ويخضع تقييم الأعمال فيها لعدد من المعايير الأساسية، وهي: الابتكار، والتأثير، والإلهام.


كانت هذه تفاصيل خبر جائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي تستقبل أكثر من 360 عملا خلال فترة الترشيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا