الهيئة الملكية لمدينة مكة تعلن نزع ملكية 51 عقارًا لصالح مشروع الطريق الدائري الثالث

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم الأربعاء، عن نزع ملكية 51 عقارًا تقع في منطقة تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق المسجد الحرام، وذلك لصالح مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث.
وأوضحت الهيئة أن نزع ملكية العقارات يأتي في إطار تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي يهدف إلى تحسين انسيابية حركة المرور في مكة المكرمة. ويبلغ طول الطريق الدائري الثالث نحو 100 كيلومتر، ويمتد من شمال المدينة إلى جنوبها، مرورًا بوسطها. وأكدت الهيئة أن أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها سيحصلون على تعويضات عادلة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
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