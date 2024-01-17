تراند اليوم : بالفيديو : كابتن طيار يكشف عن أفضل وقت لحجز تذكرة الطيران بأقل سعر

صحيفة الخليج 365: كشف كابتن طيار في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، عن أنسب وقت لحجز تذكرة الطيران بأفضل سعر.

وقت الحجز وقال إن أنسب وقت لحجز التذكرة هو قبل موعد الرحلة بشهرين إلى 3 أشهر، والسبب هو أن شركات الطيران بشكل عام تتبع بعض الإجراءات وهي الطائرة إذا كان بها 100 مقعد، يكون أول 20 حجز بسعر مخفض، بعدها يزيد الحجز لثاني 20 أو 30 حجز، وهكذا، إلى أن تمتلئ الطائرة.

رحلات الشتاء

وأوضح أن في رحلات الشتاء والأوقات الخالية من الأعياد والإجازات، أسعار تذاكر الطيران تكون منخفضة جدًا، لافتًا إلى أن الشركات دائمًا تعلن عن عروض في هذه الفترات الميتة، لأنه في هذا الموسم تكون الرحلات خالية من الركاب.

قبل الرحلة

وتابع: إذا كنت لم تخطط للسفر، في هذه الحالة تستطيع أن تسافر في الشتاء، أو قبل الرحلة بـ 3 أشهر.

ووجه نصيحة قائلًا: لا تبحث عن التذاكر لمرات عديدة في الـ IP adress الموجود بهاتفك أو جهاز "اللاب توب"، وحاول أن تبحث على جهاز آخر منفصل لأي شخص، لأنه مجرد أن الـ ip address الخاص بك بدأ يرصد عن رحلات إلى دبي مثلًا، سوف يسجل أسعار التذاكر ويعرف أنك حريص على السفر، وبذلك يقوم برفع سعر التذكرة.