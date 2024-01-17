تراند اليوم : شاهد: عرض لمهارات المجندات السعوديات في الرماية والاشتباكات في حفل تخرج بالمديرية العامة للسجون

صحيفة الخليج 365: وثق سناب الداخلية في مقطع فيديو، مجندات سعوديات يستعرضن مهاراتهن العسكرية خلال حفل تخرج 165 مجندة بالمديرية العامة للسجون، الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وأبان المقطع، لقطات من مهارات المجندات السعوديات وقدرتهن في أداء المهام القتالية المختلفة في الرماية والاشتباكات، وضرب النار.

كما أوضح المقطع، عروض قتالية للمجندات، ووثقت لقطات ثقتهن العالية والاحترافية في استخدام السلاح أثناء المهام القتالية.