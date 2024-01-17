إصدار 1,280 قرار مخالفة بحق ممارسين صحيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الصحة 367 قرارا لإيقاف الخدمات الطبية التي لا تطبق المعايير الصحية وتشكل خطرا على سلامة المرضى إلى حين تصحيح المخالفات، إلى جانب تنفيذ 1,280 قرار مخالفة بحق الممارسين الصحيين، بينما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6,670 مخالفة للمؤسسات الصحية خلال 2023. وأوضحت أن فرقها الرقابية قامت بـ206,883 جولة رقابية دورية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، استمرارا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتقديم الخدمات العلاجية بجودة عالية للمستفيدين. جولات رقابية في 2023 206,883 جولة رقابية دورية.

367 قرارا بإيقاف خدمات طبية.

1,280 قرارا بحق الممارسين الصحيين.

6,670 مخالفة الإجراءات الاحترازية.

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