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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر قريبا إنشاء منظومة متكاملة للوقاية من حرائق الغابات، ونظمت جامعة الملك خالد ورشة عمل بعنوان «إمكانيات إدارة مخاطر الحرائق في الغابات»، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجامعة موناش الأسترالية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي، وذلك لمدة 3 أيام في مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة الجامعية في الفرعاء.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، أن ورشة العمل تعد الورشة التفاعلية الثانية في مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، مشيرا إلى أن لدى المركز مشروعا آخرا سيتم إطلاقه لإنشاء منظومة متكاملة للوقاية من حرائق الغابات بمشاركة الجهات ذات العلاقة، للحد من الحرائق وتنمية واستدامة الغابات، وزيادة الغطاء النباتي، لتحقيق مستهدفات السعودية الخضراء.

من جهتها أوضحت مدير مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية الدكتورة رحمة جريس، أن ورشة العمل التدريبية التفاعلية تأتي امتدادا لأعمال مشروع دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، لافتة إلى أن الورشة تهدف إلى زيارة مواقع حرائق الغابات السابقة والتعرف على مسببات الحرائق وكيفية المكافحة العلمية الصحيحة لها، إلى جانب توضيح مخاطر الحرائق على النظام البيئي في الغابات.

عقب ذلك استعرض مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز الزهراني، جهود المديرية العامة للدفاع المدني في إدارتها للتعامل مع الحرائق المختلفة، وإيجاد أفضل الأساليب والمنهجيات للتعامل مع الحرائق.