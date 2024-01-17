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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة القصيم، نهاية عطلة الأسبوع الماضي، فرصة تطوعية للمشاركة في نظافة المتنزهات البرية واستمرت يومين، بمشاركة عدد من بلديات المنطقة والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والإدارة العامة للنظافة، و154 متطوعا ومتطوعة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة القصيم، نهاية عطلة الأسبوع الماضي، فرصة تطوعية للمشاركة في نظافة المتنزهات البرية واستمرت يومين، بمشاركة عدد من بلديات المنطقة والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية والإدارة العامة للنظافة، و154 متطوعا ومتطوعة. أهداف الحملة الحفاظ على نظافة المتنزهات البرية.

توعية أفراد المجتمع.

المحافظة على نظافة الأماكن العامة.

توفير البيئة الصحية السليمة.

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