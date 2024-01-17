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138 سيارة تالفة بشوارع الخفجي

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رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأشهر الستة الماضية، أكثر من 138 من السيارات التالفة والهياكل من أحياء محافظة الخفجي، بالتعاون مع أعضاء لجنة إزالة السيارات التالفة والهياكل، المشكّلة من قبل المحافظة، وبلدية الخفجي، والشرطة، والمرور، ومتعهد البلدية.

كما نفذت الأمانة حملة لحصر المركبات والسيارات المهملة والتالفة في أنحاء وشوارع محافظة رأس تنورة، وذلك ضمن برامجها في معالجة التشوهات البصرية، للمحافظة على البيئة ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الأمانة إلى أن اللجنة حصرت خلال الحملة 45 مركبة، داعيةً الجميع للتعاون بإزالتها من الشوارع والأحياء السكنية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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