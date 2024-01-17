138 سيارة تالفة بشوارع الخفجي

كما نفذت الأمانة حملة لحصر المركبات والسيارات المهملة والتالفة في أنحاء وشوارع محافظة رأس تنورة، وذلك ضمن برامجها في معالجة التشوهات البصرية، للمحافظة على البيئة ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت الأمانة إلى أن اللجنة حصرت خلال الحملة 45 مركبة، داعيةً الجميع للتعاون بإزالتها من الشوارع والأحياء السكنية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
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