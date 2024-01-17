تكريم الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود من قبل المنظمة العربية للسياحة

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في إطار تقديرها لدوره في دعم برامج المنظمة وتحقيق أهدافها، قامت المنظمة العربية للسياحة، التابعة لجامعة الدول العربية، بمنح وسام المنظمة من الدرجة الأولى للأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.
تم تسليم الوسام في مقر المنظمة بجدة، بحضور رئيس المنظمة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وعدد من الشخصيات البارزة في صناعة السياحة والدبلوماسية العربية.
تعد هذه الجائزة واحدة من أعلى الأوسمة التي تمنحها المنظمة للشخصيات المتميزة التي تسهم في تطوير قطاع السياحة. وأكد الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أهمية دور الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود في دعم برامج المنظمة وتحقيق أهدافها.
من جانبه، أعرب الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز عن شكره وامتنانه للدكتور بندر الفهيد وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به المنظمة العربية للسياحة في جميع أنحاء الوطن العربي. تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات العربية لتعزيز القطاع السياحي وتعزيز الوجهة العربية كوجهة سياحية رائدة.
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