صور.. النائب العام يتفقد النيابة العامة بمنطقة عسير ويستمع لشكاوى المستفيدين

قام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام، بزيارة تفقدية للنيابة العامة في منطقة عسير، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024م.

وأكد معاليه على أهمية تحسين العمل القضائي في النيابة العامة وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، وخاصة قضايا الموقوفين. وشدد على ضرورة إنجاز هذه القضايا بسرعة وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما أشار إلى أهمية التعامل مع الطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهاءها في المدد المحددة قانونًا. وأعرب عن توجيهاته بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة للنيابة العامة لحل قضايا المستفيدين بالتعاون المستمر مع القطاعات الأمنية والعدلية.

وخلال الزيارة، التقى النائب العام بعدد من المستفيدين واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها. تأتي هذه الجولة التفقدية ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها النائب العام لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة، بهدف متابعة العمل القضائي في النيابة العامة والتواصل مع المستفيدين ومعالجة طلباتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.