شكرا لمتابعة خبر عن المصلى المعلق بمكة يدخل موسوعة جينيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دخل المصلى المعلق في مكة المكرمة في موسوعة جينيس العالمية لكونه يتميز بالتصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية والعبارات المكتوبة بالخط العربي مزيدًا من الوقار على أجوائه بما في ذلك أسماء الله الحسنى التي تعكس الإرث الإسلامي العريق.

ويتميز المصلى المعلق أعلى معايير التميز في جميع جوانبه بما يعكس الأسلوب المعماري الفريد، ويتيح موقعه المذهل للضيوف الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المعالم الدينية في مكة المكرمة بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغيرها من معالم المدينة التي تنبض بالحياة خلال موسم العمرة والحج.

ويقع المصلى ضمن الجسر الذي يربط بين برجي الفندق، على ارتفاع 483 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ونحو 179 مترًا عن مستوى الطريق الداخلي ليسجل الرقم القياسي لأعلى مصلى معلّق في العالم، ويدخل المصلى المعلق ضمن الأدوار العليا لفندق العنوان جبل عمر مكة بالمنطقة المركزية أمام الحرم الشريف.

يذكر أن المصلى يتسع لنحو 520 شخصًا ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 مترًا مربعًا، مما يوفر مكانًا مثاليًا للصلاة وسط إطلالات مذهلة على المسجد الحرام، ويحظى المصلون عند صلاة الفجر بفرصة مشاهدة شروق الشمس على مدينة مكة المكرمة في تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء.