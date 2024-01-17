تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول بالصحة يكشف سبب الدعوة لعودة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور " عماد المحمدي " مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية في هيئة الصحة العامة ، عن سبب الدعوة لعودة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة خاصة لكبار السن ولمن يعانون من نقص المناعة .

وقال المحمدي خلال مداخلة هاتفية لقناة " الإخبارية " : إن حملات عودة إرتداء الكمامة أمر غير مقلق ، فهذه حملة توعية بشكل مستمر .

وتابع: دائما نحاول تذكرة الناس بهذه العادة الصحية الجيدة بشكل موسمي بحيث يكون هناك وعي أكبر بالمجتمع .

وأضاف: ومتوقع أن تكون هذه الحملات متكررة من حين لآخر ، فالهدف منها هو رفع الوعي وحماية المجتمع من الأمراض .