تراند اليوم : شاهد: ماذا فعلت الجماهير السعودية بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العماني

صحيفة الخليج 365 : وثقت مجموعة من الصور التي نشرتها حملة "كلنا ذوق" رسالة الجماهير السعودية المشاركة في كأس آسيا بدولة قطر "هذه قيمنا وهذه أخلاقنا"، بعد مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العماني.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن هذه الحملة التي أطلقتها الجمعية السعودية للذوق العام بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أتت لتسلط الضوء على قيم وسمات المشجع السعودي، وإبراز هويتنا الوطنية باستثمار هذا المحفل الدولي الذي يعد محط أنظار المئات من المؤسسات الإعلامية والأفراد على مستوى العالم.

والجدير بالذكر أن الحملة لاقت انتشار واسع على مستوى العالم، وعلى صعيد مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية أيضًا التي تداولتها بشكل كبير وإشادة بالجماهير السعودية وسلوكهم الحضاري الإيجابي.

حيث أن هذه المبادرة غير مستغربة على أبناء المملكة الذين يستمدون قيمهم وسلوكهم من الدين الإسلامي والثقافة السعودية الغنية بالأخلاق والعادات الحسنة.