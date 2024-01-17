تراند اليوم : هل يجوز صبغ الشعر بالألوان للزينة ومواكبة الموضة ؟.. شاهد الشيخ "الخثلان" يجيب

صحيفة الخليج 365: أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم صبغ الشعر بالألوان مواكبة للموضة أو للزينة.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة:" الأصل في خضاب الشعر الجواز، وهو من الزينة المباحة، والخضاب بالسواد محل خلاف بين أهل العلم ومنهم من أباح ذلك، ومنهم من حرمه".

وتابع:" الظاهر والله أعلم، القول بالإباحة أو بالكراهة لكن لا يصل إلى درجة التحريم، لأن النهي في ذلك لا يثبت من جهة الصناعة الحديثة".

وأضاف:" ذكر ابن القيم عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد، وهذا يدل على أنه ليس هناك شيء محفوظ عن الرسول في النهي عن الخضاب بالسواد".