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تراند اليوم : هل يجوز صبغ الشعر بالألوان للزينة ومواكبة الموضة ؟.. شاهد الشيخ "الخثلان" يجيب

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صحيفة الخليج 365: أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان حكم صبغ الشعر بالألوان مواكبة للموضة أو للزينة.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة الرسالة:" الأصل في خضاب الشعر الجواز، وهو من الزينة المباحة، والخضاب بالسواد محل خلاف بين أهل العلم ومنهم من أباح ذلك، ومنهم من حرمه".

وتابع:" الظاهر والله أعلم، القول بالإباحة أو بالكراهة لكن لا يصل إلى درجة التحريم، لأن النهي في ذلك لا يثبت من جهة الصناعة الحديثة".

وأضاف:" ذكر ابن القيم عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد، وهذا يدل على أنه ليس هناك شيء محفوظ عن الرسول في النهي عن الخضاب بالسواد".
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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