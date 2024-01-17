تراند اليوم : خبيرة تغذية تكشف عن فوائد تناول "عصير الكرفس" وطريقة تحضيره

صحيفة الخليج 365: كشفت خبيرة التغذية أفني كول، عن الفوائد الصحية لتناول "عصير الكرفس" في الصباح، وطريقة تحضيره. حسب موقع Health Shots.

وأوضحت أن فوائد تناول عصير الكرفس هي :-

1. مغذيات وترطيب

يعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للترطيب نظرًا لمحتواه العالي من الماء.

2. تقليل الالتهابات

يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، ويساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

3. دعم صحة القلب

تساهم المركبات مثل الفثاليدات الموجودة في الكرفس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

4. تحسين أداء الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال العمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم. كما أن توافر الألياف يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويقلل من خطر الإمساك.

5. التحكم في الوزن

يوفر عصير الكرفس العناصر الغذائية دون سعرات حرارية زائدة.

6. تحسين صحة الجلد

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرفس في تحسين صحة الجلد من خلال مكافحة الإجهاد التأكسدي وترطيب البشرة.

طريقة التحضير:

• غسل سيقان الكرفس جيداً، وقص القاعدة والقمم الورقية، مع ترك السيقان.

• تمرير الكرفس من خلال العصارة.

• وفي حالة استخدام الخلاط، يتم تقطيع الكرفس إلى قطع أصغر، ويضاف الماء ثم يتم الخلط وبعدها يجب تصفية العصير.