شكرا لقرائتكم خبر بث مباشر بجدة لـ9 عمليات معقدة من 3 قارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سيتم نقل 9 عمليات معقدة إلى قاعة المؤتمر في بث مباشر من أمريكا وأوروبا والسعودية، تنطلق في جدة اليوم، فعاليات مؤتمر قسطرة القلب الذي تنظمه جمعية قسطرة القلب السعودية على مدى ثلاثة أيام.

ويعد المؤتمر الأضخم في المنطقة من حيث المشاركة المحلية والإقليمية والعالمية، لبحث ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الهيئات الإقليمية والدولية لتبني أفضل الممارسات الطبية وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحات القلب التداخلية والأوعية الدموية.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لقسطرة القلب الدكتور وائل القشقري، أن ما يميز المؤتمر في نسخته الثانية هو مشاركة 35 جمعية علمية تحت سقف واحد؛ حيث تأتي في مقدمتها جمعية TCT القلبية الأمريكية، مشيرا إلى أن عدد المتحدثين في المؤتمر بلغ 128 متحدثا من داخل المملكة، و57 متحدثا من خارجها، لافتا الانتباه إلى أنه خلال إقامة المؤتمر سيتم نقل 9 عمليات معقدة إلى قاعة المؤتمر في بث مباشر من أمريكا وأوروبا والسعودية، ويعد هذا النوع من النقل الأبرز على مستوى المنطقة، كما سيتخلل المؤتمر إقامة دورة تدريبية في عالم قسطرة القلب.

مسؤولية جمعية القسطرة: