زيارات منزلية لدعم الفئات الأشد احتياجا في المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف القيام بزيارات منزلية لبحث الحالات ودعم الفئات الأشد احتياجا في المناطق، رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس حفل توقيع اتفاقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة «عِلم» لمشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع التي طرحت بدعم من المركز الوطني للتخصيص إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى الإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد.
وأكد نائب الوزير المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان جريس الجريس، خلال كلمته أثناء الحفل أن الوزارة تسعى إلى دعم الفئات الأشد حاجة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور بناء على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، لتحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشيرا إلى أن مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية.
نظام الضمان الاجتماعي المطور:
- دعم الفئات الأشد حاجة.
- تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
- الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب.
- خدمات التمكين والتوظيف.
- ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.
- تحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم.
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