شكرا لقرائتكم خبر حملة وطنية لحماية مجتمع مكة من شلل الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة، الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بحضور وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي، ومساعد المدير العام لتحفيز الاستثمار الصحي الدكتور نادر مطير.

وأوضح مساعد المدير العام لتحفيز الاستثمار الصحي بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور نادر مطير، أن الحملة تأتي ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مرض شلل الأطفال، مبينا أن جرعات التطعيم تأتي على مرحلتين، وتؤخذ عن طريق الفم للأطفال دون سن الخامسة.

وأشاد وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس علاء النفيعي، بجهود صحة مكة وتفاعلهم مع الحدث الصحي، وتوعية المجتمع بضرورة حصول أبنائهم على التطعيم في السن والأوقات التي حددتها وزارة الصحة، تجنبا لإصابتهم بالمرض.