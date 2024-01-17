شكرا لقرائتكم خبر تأهل 1643 طالبا لاختبار المرحلة الأولى من «أذكى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل 1643 طالبا وطالبة من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاختبار المرحلة الأولى في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي «أذكى».

وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف الزارع، الطلاب والطالبات ومدارسهم وأسرهم على هذا التأهل، متمنيا لهم التوفيق في المراحل القادمة والاستفادة من أهداف ومنافسات الأولمبياد.

بدوره قال متحدث الإدارة العامة لتعليم المنطقة عبدالسلام الثميري: إن طلاب وطالبات تعليم الرياض يشاركون زملاءهم على مستوى المملكة في الأولمبياد الذي تنظمه «سدايا» بالشراكة مع وزارة التعليم و»موهبة» لصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتركز حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحل المشكلات، وتعتمد على تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الإدارة وضعت خطة إعلامية لتحفيز الطلبة على المشاركة في هذه المنافسات.