دعوة لتأسيس بيت خبرة متخصص لتأهيل الطلاب الدوليين بالجامعات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المشاركون في الملتقى العلمي الثالث لطلاب المنح الدراسية تحت عنوان «دور الجامعات السعودية في تأهيل طلاب المنح للإسهام في التنمية المستدامة لبلدانهم: رؤى وتجارب»، والذي نظمته الإدارة العامة للطلاب الدوليين بجامعة الملك خالد في أبها، إلى تأسيس بيت خبرة متخصص لتأهيل وتمكين الطلاب الدوليين بالجامعات السعودية في مجال التنمية المجتمعية.

وأوضح مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور سعيد الشهراني، أن المشاركين في الملتقى نوهوا في ختام أعماله أمس لاهتمام حكومة المملكة بالطلاب الدوليين وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم والعمل على استقطابهم والحرص على أن تكون السعودية وجهة تعليمية عالمية جاذبة.

كما أكد المشاركون أهمية تأهيل الطلاب الدوليين، وذلك من خلال إكسابهم المهارات التي تمكنهم من المشاركة التنموية في بلدانهم، وتفعيل الشراكة بين الجامعات السعودية والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع غير الربحي لتأهيل الطلاب الدوليين للإسهام في التنمية لبلدانهم، إضافة إلى الإشادة بالدور الريادي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العالم، ودعوة الجامعات السعودية لتفعيل الصناديق الخيرية للطلاب الدوليين إنفاذا لقرار مجلس الوزراء؛ لما لها من دور بارز في العناية بالطلاب الدوليين ورعايتهم، وإقامة الملتقيات الدورية في الجامعات السعودية لما لها من أثر في عرض التجارب وتبادل الخبرات.

أبرز المطالبات: