جوائز بـ9 ملايين ريال للطلاب المبدعين في المهارات الثقافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لاكتشاف مهارات الطلاب والطالبات في المجالات الثقافية والفنية وتطويرها، أطلقت وزارة الثقافة ووزارة التعليم أمس، النسخة الثانية من مسابقة المهارات الثقافية للتعليم العام، الهادفة إلى اكتشاف وتطوير وتنمية المواهب في المجالات الثقافية والفنية، بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم الاستدامة الثقافية والتفاعل مع الهوية الوطنية.

وخصصت جوائز تفوق 9 ملايين ريال للطلاب الفائزين، بما تتضمنه من مستهدفات تتيح لطلبة التعليم العام فرصة الانضمام إلى معسكرات، ودورات تطويرية في مختلف المجالات بمشاركة 100 خبير في لجنة التحكيم.

ويتضمن الموسم الثاني من المسابقة 10 مسارات ثقافية، تغطي مجالات عدة في مختلف القطاعات الثقافية، وتمر بمراحل رئيسة تبدأ من التهيئة الميدانية واكتشاف المبدعين من الطلاب والطالبات في التعليم العام بمختلف المجالات الثقافية؛ لتنمية هذه الموهبة وصقلها بالمهارات والمعارف اللازمة، ثم تنتقل بعدها إلى مرحلة التدريب عن بعد، وتليها مرحلة المنافسة بين المبدعين في مختلف مناطق المملكة، وبعدها تكريم المبدعين في جميع المناطق، لتصل بعد ذلك إلى مرحلة تطوير المواهب في معسكر تدريبي، ومنها إلى مرحلة التحكيم النهائي، وأخيرا العروض النهائية في الحفل الختامي.

وتأتي هذه المسابقة النوعية بهدف اكتشاف مهارات الطلاب وتوجيه أعمالهم للمحافظة على إرث المملكة الثقافي، ورفع الوعي به، وكذلك توجيه شغف الطلبة لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقاتهم، وتمكينهم من الأدوات الملائمة لإنتاج مخرجات ثقافية إبداعية.

الجوائز المالية:

9 ملايين ريال مجموعها.

100 ألف ريال للمركز الأول.

75 ألف ريال للمركز الثاني.

50 ألف ريال للمركز الثالث.

10 مسارات ثقافية بالمسابقة: