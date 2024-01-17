تتويج 3 أفكار إبداعية بهاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، خلال زيارته جامعة الباحة الفائزين في مسابقة هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي، المقام في رحاب الجامعة بمشاركة 200 طالب وطالبة، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الحسين، وعدد من مسؤولي الجامعة وطلابها. وجرى تتويج 3 أفكار إبداعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأعرب الغامدي عن سعادته بما شاهده من تفاعل كبير من طلاب وطالبات منطقة الباحة في الهاكاثون، مؤكدا أهميته في رفع مستوى وعي أبناء الوطن واكتشاف المتميزين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار سلسلة جهود سدايا من أجل نشر المعرفة بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية وفق استراتيجية التدريب المبنية على تعزيز روح الإلهام في البناء والاستدامة.

وشدد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في توفير أبحاث ومنتجات ودورات تدريبية واستشارات في مجالات عدة تعود بالنفع لصالح المواطن والوطن.

تتويج 3 أفكار إبداعية:

فريق «فريق أنار» عن مشروع نظام «أنار» الذكي لإدارة مواقف السيارات.

فريق «Dragonfire» عن مشروع نظام للتدريب على القيادة والكشف عن المخاطر.

فريق «AI Titans» عن تطبيق «معاك» لتسهيل نقل الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.

4 مسارات للهاكاثون: