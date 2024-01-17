قافلة فنون الطهي تعرف بالأطباق الوطنية وطرق تحضيرها

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- بواسطة أيمن الوشواش - حطت في منطقة الجوف القافلة التي أطلقتها هيئة فنون الطهي لتجوب مناطق المملكة ضمن معرض الطهي المتنقل للأطباق الوطنية، والذي يعرف بالأطباق السعودية الوطنية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطت في منطقة الجوف القافلة التي أطلقتها هيئة فنون الطهي لتجوب مناطق المملكة ضمن معرض الطهي المتنقل للأطباق الوطنية، والذي يعرف بالأطباق السعودية الوطنية. ويقدم المعرض في محطته بمدينة سكاكا في حديقة النخيل، التعريف بالأطباق الوطنية الجريش والمقشوش، عبر عرض تفصيلي يقدم معلومات عن مكونات الأطباق، وطرق تحضيرها.

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