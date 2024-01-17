شكرا لقرائتكم خبر 80 صورة بـ«إثراء» توثق رحلة نصف قرن للفوتوغرافي العالمي ساندرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» ليكون وجهة للمهتمين من محترفي وهواة التصوير الفوتوغرافي، وذلك بإقامته معرض «البحث عن النور» للمصور العالمي بيتر ساندرز، الذي افتتح السبت الماضي.

ويقدم المعرض الذي يستمر حتى الشهر السادس من العام الحالي 80 صورة تمثل جزءا من رحلة نصف قرن للفنان البريطاني الذي ناهز الثمانين من العمر وتستكشف سردا قصصيا بلغة بصرية تحاكي رغبة المتلقي وذائقته الفنّية، لاسيما أن فضاءات المعرض تعود لذاكرة الماضي وتلوح بأفق المستقبل.

وبدأت رحلة ساندرز مع تصوير مشاهير موسيقيين استطاع التقاط صورهم بشغفه الفني وحسه الإبداعي، وذلك قبل أن يعلن إسلامه، إلى أن دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة ما بعد الإسلام عام 1971م فكان من أوائل المصورين العالميين الذي حظي بفرصة تصوير شعائر الحج من قلب مكة المكرمة، ليستمر 40 عاما بين السفر والترحال داخل مدن وعواصم عربية إسلامية بمحاولة منه لجمع تاريخ الحضارة الإسلامية حول العالم، ملتقطا 500 ألف صورة يوثق من خلالها ارتباط عميق بين مرحلتين بمكونات مختلفة.

ويشكل المعرض رحلة ثرية توثق حالة التحوّل في مسيرة الفنان التي انتقل بها من تصوير مشاهير عالميين تركوا إرثا موسيقيا إلى شعائر وأماكن مغايرة تكشف عمق العلاقة المكانية والمفاهيم والتصويرية.