تراند اليوم : أول تعليق للأمير عبدالرحمن بن مساعد على تصريحات "مانشيني" بشأن استبعاد لاعبين من قائمة المنتخب ببطولة كأس آسيا

صحيفة الخليج 365: علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ، عبر صفحته الشخصية بتطبيق "إكس " على تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب ، بشأن استبعاد لاعبين من قائمة المنتخب ببطولة كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

تصريح المدرب ردا على سؤال

وقال الأمير عبدالرحمن ، في تغريده عبر " إكس " : من مصلحة المنتخب السعودي إقفال موضوع تصريح مدرب المنتخب مانشيني والذي جاء ( ردًا على سؤال) وليس تصريحًا مستقل بذاته ، و أن يترك الأمر للمسؤولين لتوضيح الملابسات بعد فراغ المنتخب من مشاركته في بطولة آسيا .

وأضاف: وعلينا جميعًا دعم لاعبي المنتخب ومدربه وإدارته والوقوف وراءهم وبعد نهاية المشاركة لا أشك أن المسؤولين عن رياضتنا سيضعون النقاط على الحروف ويوضحوا ملابسات ما حدث.

الثقة بين لاعبي المنتخب ومدربهم

وواصل: أن مانشيني مدرب متميز فنيًا ومن خلال ما شاهدته في مباراة عمان من روح اللاعبين وقتاليتهم ووضوح علاقتهم المميزة ببعض وكذلك الثقة المتبادلة بينهم وبين المدرب كل هذا يدعو للتفاؤل بأن المنتخب مقبل على مرحلة مميزة بإذن الله بعيدًا عن تحقيقه للّقب .

التشكيك في وطنية لاعبي المنتخب

وتابع: لا أشك ولو للحظة في وطنية اللاعبين السعوديين كافة وتحديدًا الستة لاعبين الذين سُئل عنهم المدرب في المؤتمر الصحفي ، فحتى لو ثبت أن أحدًا قال لا أرتاح في الاحتياط أو أود أن ألعب أساسيًا أو لا أود الاشتراك في مباراة ودية - إن كان هذا حدث- فهذا أمر يستوجب عقوبة انضباطية معقولة وفق اللوائح ولكن أن يشكك في وطنيتهم بسبب هذا فهذا أمر أراه مبالغًا فيه بشكل كبير وغير منطقي.

واستطرد: وإن صدق ظني هناك سوء فهم بين المدرب واللاعبين ، أعود وأكرر أتمنى إقفال الموضوع لمصلحة المنتخب حتى نهاية المشاركة في بطولة آسيا .