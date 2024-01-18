تراند اليوم : شاهد.. " فرح الهادي " تبكي على الهواء بعد سؤالها عن رؤية والدتها لابنها آدم

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، بكاء الفنانة الكويتية فرح الهادي ، خلال حضورها ضيفة برفقة زوجها " عقيل الرئيسي " ببرنامج " دانه كوست" .

وخلال الحلقة سألت مقدمة البرنامج " فرح" : هل أمك شافت ابنك آدم .. وكيف كان اللقاء الأول ؟ ، ما دفع فرح للبكاء ووصفت اللقاء " كأنه فيلم " .

وقالت فرح : وقت أمي شافت آدم ، كان كأنه مشهد في فيلم فيه بكاء وفرح وأشياء كثيرة .

وتابعت: أنا إلى الحين فيا أمور كثيرة ما اتعدلت ، وكان يهمني كثيرا أن آدم يكون موجود ويكبر معاها وهي تكبر معاه . مٌضيفه: صار فيني ما أبي أضيع وقت .