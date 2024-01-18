تراند اليوم : بالصور :وزير الإعلام يرعى إطلاق مجموعة فوج أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة

صحيفة الخليج 365: تحت رعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمتخصصين في قطاع التواصل والتسويق والإعلام؛ نظّمت مجموعة فوج حفل إطلاقها الرسمي، وذلك يوم الأربعاء 17 يناير 2024 م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، وشهد حفل الإطلاق حضوراً لافتاً لأكثر من 800 مهتم ومختص في القطاع من جميع أنحاء المملكة والوطن العربي.

ويأتي إطلاق المجموعة التي تعد أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولاً في كافة الأصعدة وما يصاحب ذلك من حاجة ماسة لتسويق وإبراز لهذا التحول على المستويين المحلي والدولي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. في حين تتأهب المملكة لاستضافة مجموعة من الأحداث العالمية الكبرى، منها على سبيل المثال "إكسبو 2030"،و"كأس العالم 2034"، وهي مناسبات وأحداث توسّع أفق الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة وواعدة.