زراعة الفراولة بالبيوت المحمية

شهدت منطقة الجوف خلال الفترة الماضية نجاح تجارب الزراعة في البيوت المحمية في مواقع مختلفة بالمنطقة، لعدد من المنتجات الزراعية، من أبرزها الفراولة والتين الأحمر والرمان الأمريكي، إلى جانب الورقيات والخضروات، كالطماطم والخيار والباذنجان وغيرها.

وفي إطار الدعم والمساندة للمزارعين، زار مدير عام فرع وزارة الزراعة بالجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي، مزرعة أحد المزارعين الذين نجحوا في إنتاج الفراولة في البيوت المحمية، واطلع على المزرعة التي تضم 22 بيتًا محميًا بمساحة 324م2، بواقع 6000 شتلة لكل بيت، مما يوصل إنتاجها إلى 70 طنًا سنويًا.

وأوضح المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، أن أهم عوامل إنتاج الفراولة محليًا، توفر الشتلات بنوعية جيدة وأسعار ملائمة، حيث تعتمد مشاريع إنتاج الفراولة في المملكة على الشتلات المستوردة من أصناف محددة (فستيفال - سويت شارلي - ماركيز - فرتونا) بشكل سنوي لضمان الحصول على إنتاج جيد.