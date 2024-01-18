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تراند اليوم : ‏تفاصيل الحكم على وزير المالية القطري السابق "علي العمادي" بتهمة غسل أموال تتجاوز 5 مليار دولار

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صحيفة الخليج 365 - رويترز: أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال.

وأدانت المحكمة وزير المالية السابق بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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