تراند اليوم : الأميرة كيت تخضع لعملية جراحية خطيرة في البطن .. وفترة تعافيها تستمر لـ 3 أشهر

صحيفة الخليج 365: أعلن قصر كنسينغتون، في بيان إعلامي ، عن خضوع الأميرة كيت، أميرة ويلز وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام، لعملية جراحية .

وأوضح مصدر لشبكة CNN أن أميرة ويلز في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن ، مٌشيرا إلى أن العملية "غير سرطانية" وأن الأميرة ستتعافى في غضون شهرين إلى 3 أشهر.

وقد تم إلغاء جميع الرحلات المستقبلية في الوقت الحالي حتى يتبين ما إن كان كلًا من الأميرة كيت وزوجها، الأمير ويليام، قادرين على العودة إلى منزلهما في وندسور للمرور بمرحلة التعافي.