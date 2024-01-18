تراند اليوم : الأمير تركي الفيصل يكشف عن كيفية إنهاء الصراع بين حماس وإسرائيل.. ويعلق على إعادة طرح تطبيع الرياض مع تل أبيب

صحيفة الخليج 365: قال الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، إن "هناك حاجة إلى وضع حماس تحت السيطرة"، وعلى إسرائيل أن تتخلى عن فلسطين حتى يتم وضع القضايا الأخرى في مكانها الصحيح. حسب cnn.

وتابع: " على إسرائيل أن تتخلى عن فلسطين لتصبح دولة، ويجب أن تنسحب وفقًا لقرارات 242 و338 من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق للجنة الرباعية" .

تفكيك حماس

وحول قدرة إسرائيل على تفكيك حماس، قال الأمير: "لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على القيام بذلك. يجب أن يقوم به الشعب الفلسطيني. كما ذكرت، يجب أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطين ووقف للقتل وأن يكوم لديك وقف إطلاق النار في غزة، بعدها يمكن التحدث عن كيفية اتخاذ الإجراءات من هناك".

الحل السلمي

وأضاف: "على حماس أن تعلن تحالفها مع السلطة الفلسطينية وعليها أن تتخلى عن مواقفها السابقة بعدم قبول الحل السلمي مع إسرائيل".

توسيع الصراع

وفيما يتعلق بتوسيع الصراع، قال الأمير: "لا أعتقد أن الإيرانيين يرغبون في حدوث أزمة أوسع نطاقًا. لا أعتقد أنهم يريدون أن يتعرضوا للقصف، من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة. ولهذا السبب يستخدمون ميليشياتهم، سواء كانت حزب الله في لبنان أو الحوثي في اليمن أو بعض الميليشيات في العراق لتنفيذ أوامرهم".

التطبيع

وتعليقا على ملف التطبيع بين المملكة وإسرائيل. قال الأمير: "الأمر لم يكن مغلقًا أبدًا"، موضحا أن "المسؤولين السعوديين أكدوا أن التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى التطبيع والاعتراف المتبادل مع إسرائيل".