تراند اليوم : قرار قضائي جديد ضد "يعقوب بوشهري" في قضية الإساءة إلى الإعلامي عبدالله المضف

صحيفة الخليج 365: أيدت محكمة الاستئناف الكويتية الحكم الصادر بإدانة مشهور سناب شات يعقوب بوشهري بالإساءة إلى الإعلامي عبدالله غازي المضف.

وغرمت المحكمة بوشهري مبلغ 6 آلاف دينار كويتي، حسب "شبكة الكويت".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي شهدت هجومًا من يعقوب بوشهري على مسؤول جريدة القبس الكويتية عبدالله غازي المضف؛ وذلك بعد نشر الصحيفة لاسم بو شهري في قضية اشتباه في عمليات غسيل أموال.

فيما تقدم المضف بشكوى ضد بوشهري بسبب سلوك دخيل ومرفوض قام به بوشهري، بإقحام «المحارم» والأُسر في خلافات كانت يجب أن تبقى في إطارها الشخصي، أو في مجال «الأعمال» فقط. حسب تعبيره.