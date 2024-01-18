شكرا لمتابعة خبر عن السلمان : لا تقارني زوجك بزوج فلانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن الممارسات الشائعة بين الأزواج والتي تتسبب في هدم البيوت وحدوث الخلافات الأسرية .

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن مقارنة الزوجة زوجها مع زوج فلانة، ومقارنة الزوج زوجته مع زوجة فلان؛ ممارسةٌ خاطئة وموترة .”

وأوضح أن كل شخص له ظروفه الخاصة، لافتًا أن الأزواج تنظر إلى الجانب الملفت الذي يثير الإعجاب وتجهل الجوانب المزعجة الخافية .

‏وتابع :” تعرف على مالك وماعليك وتصرف وفق ذلك برفق وحكمة ورويّة .”