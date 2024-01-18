اخبار السعوديه

السلمان : لا تقارني زوجك بزوج فلانة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن السلمان : لا تقارني زوجك بزوج فلانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، عن الممارسات الشائعة بين الأزواج والتي تتسبب في هدم البيوت وحدوث الخلافات الأسرية .

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن مقارنة الزوجة زوجها مع زوج فلانة، ومقارنة الزوج زوجته مع زوجة فلان؛ ممارسةٌ خاطئة وموترة .”

وأوضح أن كل شخص له ظروفه الخاصة، لافتًا أن الأزواج تنظر إلى الجانب الملفت الذي يثير الإعجاب وتجهل الجوانب المزعجة الخافية .

‏وتابع :” تعرف على مالك وماعليك وتصرف وفق ذلك برفق وحكمة ورويّة .”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا