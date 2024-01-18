تراند اليوم : توجية ضربة عسكرية أمريكية بريطانية جديدة لعدد من المواقع الحوثية في اليمن

صحيفة الخليج 365: أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات الحوثي، إن غارات أميركية بريطانية جديدة، استهدفت عددا من المحافظات اليمنية.

الحديدة وتعز

ووفق هذه الوسائل، فإن الهجوم الأميركي البريطاني، استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.

جبل الصمع

وأوضحت أن من بين المواقع التي استهدفتها الغارات "جبل الصمع غربي مدينة صعدة".

أهداف الحوثيين

وذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" في وقت سابق نقلا عن مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة نفذت جولة أخرى من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن الأربعاء.

سفينة وطائرة

الجدير بالذكر أن الجيش الأميركي أعلن في بيان، أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أصابت سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن.