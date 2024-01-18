تراند اليوم : "كامولوف تعال أبيك في موضوع".. شاهد: طريقة تعليق "خالد الحدي" الطريفة على مباراة قطر وطاجيكستان

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو، طريقة تعليق المعلق الرياضي"خالد الحدي" الطريفة على مباراة قطر وطاجيكستان في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الآسيوية، والتي تستضيفها الدوحة.

وأوضح المقطع الحركات المثيرة للحدي أثناء التعليق على المباراة، قائلا:"كامولوف تعال أبيك في موضوع.. لا تزعلني منك يا كامولوف.. ما يصير وما ينفع هذا الكلام.. عيني في عينك كامولوف".

الجدير بالذكر فاز منتخب قطر على طاجيكستان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد "البيت"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا 2023.